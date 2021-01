“Saremo (finalmente) una provincia universitaria?”

2 Gennaio 2021

Incentivare il progresso cittadino e provinciale per mezzo della cultura è da sempre stato un nostro chiodo fisso. Più volte abbiamo chiesto alle istituzioni regionali, provinciali e cittadine di creare un legame con l’università del Salento per non disperdere definitivamente questo tipo di energie e rendere luoghi di scienza e cultura (vedi Cittadella della Ricerca) un luogo all’altezza del suo nome e della sua ragione storica.

Brindisi è un plesso Industriale vivace, in questi anni ha dimostrato di esserlo anche sotto altri aspetti, come quello turistico. Inoltre la vivacità imprenditoriale sempre più si evince grazie all’entusiasmo (mai abbastanza) dei giovani imprenditori.

Ritornare su di un tema come questo anche a fronte della nascita del nuovo corso di MedTec dopo quanto accaduto (e continua ad accadere) in questi mesi ci ripropone all’interno di un progettualità strategica per la salvaguardia della salute dei cittadini.

Ora o mai più quindi.

Con questo incontro cerchiamo di raccontare le ragioni del perché sia fondamentale e degli sforzi profusi per arrivare (o ritornare) fin qui cercando di portare a Brindisi un nuovo corso di laurea che possa affiancare quelli già presenti sul territorio.

Ne parleremo con:

– Maurizio Bruno, Cons. regionale Puglia

– Antonio Macchia, Segr. Generale CGIL Br

– Maurizio Portaluri, Dir. Osp. Perrino – Radioterapia

– Gianluca Budano, Dir. AmbitoTerr. Francavilla Font.

– Giulia Pellegrino, Sen. Accademica Unisalento – UDU

– Mimmo Tardio, Professore

Modererà l’evento:

Francesca Bellè, Studentessa universitaria – Giovani Democratici Provincia di Brindisi