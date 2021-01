Scuola, Emiliano chiarisce l’ordinanza: “Domani nessuno studente di ogni ordine e grado deve andare a scuola”

6 Gennaio 2021

Il presidente della Regione Puglia chiarisce l’ordinanza scuola a poche ore dal rientro post vacanze natalizie.

“Domani nessuno studente di ogni ordine e grado deve andare a scuola.

Tutti sono in didattica integrata da casa come da ordinanza che ho firmato ieri.

Possono andare a scuola in presenza solo gli studenti con bisogni didattici speciali e chi deve fare laboratorio, secondo la valutazione autonoma delle scuole, ma non sono obbligati.

Per il primo ciclo inoltre le famiglie che per loro ragioni intendono comunque fare frequentare in presenza i loro figli a scuola devono responsabilmente farne RICHIESTA ESPLICITA E FORMALE al dirigente scolastico, richiesta che verrà valutata da quest’ultimo sulla base dei criteri della alleanza scuola famiglia. Nessun automatismo.

Auspico fortemente una prudente e responsabile valutazione di tale ultima circostanza.

Spero che adesso l’ordinanza sia più chiara.”