Un convegno sul tema Fede e Pandemia: “saper guardare oltre per vivere meglio l’oggi”

10 Gennaio 2021

Sabato 9 gennaio 2021, si è tenuto un evento online, organizzato dal Convegno di Cultura Maria Cristina di Savoia di Brindisi, sul tema:”Fede e Pandemia”. Ha relazionato sull’argomento don Mimmo Roma, Parroco della Cattedrale di Brindisi. È intervenuta la dott.ssa Aloisia Lamberti, presidente del Convegno e delegata regionale per la Puglia. L’evento è stato coordinato dalla giornalista Anna Consales.

Stiamo vivendo un periodo difficile a causa della pandemia che, purtroppo, sta condizionando le nostre vite. È appena iniziato un nuovo anno e la speranza ci porta a “saper guardare oltre per vivere meglio l’oggi”. La somministrazione delle prime dosi del vaccino ci fa essere positivi affinché la situazione possa evolversi al meglio, il più presto possibile. Papa Francesco, nell’omelia della solennità di Maria Santissima Madre di Dio e nella ricorrenza della 54.ma Giornata Mondiale della Pace, ha invitato tutti a riflettere, perché “oltre al vaccino per il corpo, serve il vaccino per il cuore: e questo vaccino è la cura. Sarà un buon anno se ci prenderemo cura degli altri, come fa la Madonna con noi”. “Bisogna trovare il tempo per chi è solo, per chi soffre, per chi ha bisogno di ascolto e di cura”. Già a marzo, in piena pandemia, in una piazza San Pietro deserta, spettrale, Papa Francesco aveva così parlato:”Siamo tutti sulla stessa barca e l’unica via di uscita è riscoprire la fraternità e la solidarietà fra tutti gli uomini e le donne”.

Anche il sesto appuntamento dell’anno sociale 2020-21 del Convegno di Cultura Maria Cristina di Savoia di Brindisi, si è tenuto in modalità online per ottemperare alle direttive per il contenimento del contagio da covid 19.