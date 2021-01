Puglia in zona gialla ‘rinforzata’, ancora chiusi teatri, musei e cinema. Vietato lo spostamento tra regioni

11 Gennaio 2021

La Puglia è in zona gialla “rinforzata”. Sono valide le regole dell’area con minori restrizioni ma sono vietati gli spostamenti fuori regione.

Spostamenti

Dalle 5 alle 22 è consentito spostarsi in un altro comune senza necessità di motivare il movimento

È vietato spostarsi tra regioni diverse

È raccomandato ridurre al minimo gli spostamenti ed evitare di ricevere in casa persone diverse dai conviventi.

Ristorazione

Bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie sono aperti fino alle 18, con possibilità di consumazione all’interno. Il consumo al tavolo è ristretto a massimo 4 persone, salvo conviventi

Dalle 18 alle 22 è consentito l’asporto, il servizio a domicilio non ha restrizioni.

Attività motoria

Lo sport è consentito presso i centri sportivi e all’aperto. Per svolgere attività motoria ci si può spostare anche fuori dal proprio comune.

Altre attività

I negozi sono aperti

Musei, cinema e teatri sono chiusi. Vietate sagre e feste

I servizi alla persona sono aperti (parrucchieri, barbieri, centri estetici).