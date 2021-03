Torre Canne, finanziamento regionale di 659mila euro per l’ammodernamento del molo

29 Marzo 2021

Nuova banchina e nuovi arredi per un porto più moderno e fruibile. Fasano ha ottenuto dalla Regione Puglia 659mila euro per l’ammodernamento del molo di Torre Canne. Il progetto presentato dal Comune di Fasano è stato ammesso nella graduatoria del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 misura 1.43 (REG. UE n° 508/2014 art. 43) – Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’ asta e ripari di pesca.

Il progetto consentirà di cambiare completamente il volto del porto con interventi che riguarderanno la manutenzione della banchina e la sostituzione degli arredi. In particolare, la banchina sarà rinforzata e ripristinata con la realizzazione di una sovrastruttura di calcestruzzo armato e una pavimentazione monolitica tipo industriale in cemento fibrorinforzato. Saranno inoltre chiuse le fessurazioni ed è previsto il rifacimento degli angoli e degli smussi sul ciglio banchina.

Inoltre, gli arredi a servizio degli operatori del porto, saranno ammodernati e migliorati e riguarderanno principalmente il complesso dei dispositivi dedicati all’ ormeggio delle imbarcazioni (bitte, parabordi, ganci, paraspigoli), il fanale di segnalamento, le sedute e le fioriere, il miglioramento dell’ illuminazione e un copertura per la vendita diretta del pescato.

Torre Canne come Savelletri, dove sono in fase di completamento i lavori di rifacimento del molo di Levante, finanziati dal Gal. Entrambe le marine potranno avere un porto più vivibile e più fruibile a beneficio dei pescatori ma anche dei visitatori e turisti:

«Un’altra opera pubblica sarà realizzata, un altro cantiere che parte che rappresenta speranza, posti di lavoro e valorizzazione della tradizione marinara di tante famiglie fasanesi. È proprio a loro che va il nostro pensiero nel momento in cui un altro impegno elettorale viene mantenuto – dice il sindaco Francesco Zaccaria –. Ringrazio quanti hanno consentito questo risultato a partite da tutta la struttura dei Lavori Pubblici del Comune e gli enti coinvolti e l’assessore al Demanio Giuseppe Galeota».

«L’ammodernamento del molo di Torre Canne, come sta già avvenendo per Savelletri, consentirà la riqualificazione dell’area portuale tanto attesa dai tanti fruitori del porto, pescatori e turisti – dice l’assessore Galeota – sostenendo due tra i settori più importanti per l’economia di Fasano».