Emiliano eletto vicepresidente della Conferenza delle Regioni

10 Aprile 2021

Nota congiunta dei capigruppo di maggioranza sull’elezione di Michele Emiliano a vicepresidente della Conferenza delle Regioni.

L’elezione all’unanimità di Michele Emiliano a vicepresidente della conferenza delle Regioni è un grande riconoscimento per il Sud e per la Puglia. Siamo sicuri che rappresenterà al meglio le istanze delle Regioni, lavorando per il bene dei cittadini. A lui vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro

Grazia Di Bari Capogruppo M5S Puglia

Filippo Caracciolo Capogruppo PD

Massimiliano Stellato Capogruppo Popolari con Emiliano

Gianfranco Lopane Capogruppo Con Emiliano