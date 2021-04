11 Aprile 2021

BRINDISI – Come dimostra la tabella, la regione Puglia è penultima in termini di somministrazione dei vaccini per la popolazione di fascia di età compresa tra i 70 ed i 79 anni. Un dato aberrante se si pensa che l’assessorato alla sanità in Puglia è affidato ad un nome che sarebbe dovuto essere una garanzia.