Contributo affitti: “Altri 5 mln di euro di sostegno dalla Regione Puglia”

14 Aprile 2021

BARI – “Cinque milioni di euro in più per il sostegno agli affitti. Migliaia di famiglie stanno affrontando difficoltà lavorative ed economiche, a causa della più generale crisi economica generata dalla pandemia in corso, e, per questo, rischiano anche di perdere la propria abitazione: abbiano voluto, quindi, dare un segnale forte ed immediato per rispondere alla situazione in atto. Sono soddisfatta che la Regione Puglia, per il tramite del mio Assessorato, ha provveduto a stanziare l’ulteriore importo di 5 milioni di euro, che si somma ai 23 precedenti, per la concessione dei contributi sui canoni di locazione, nella consapevolezza che l’attuale crisi economica ha inciso profondamente sul benessere e sulle condizioni socio-economiche dell’intera comunità”. Lo dichiara l’assessore all’Urbanistica ed alle Politiche Abitative, Anna Grazia Maraschio, nel commentare la Delibera di Giunta approvata il 9 aprile scorso sul sostegno agli affitti.