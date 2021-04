Xylella, 85 associazioni ambientaliste contro abbattimento di ulivi e pesticidi

16 Aprile 2021

In data 30 marzo 2021 il Comitato Ulivivo, sostenuto da diverse associazioni e gruppi di agricoltori, ha inoltrato alla Regione Puglia e agli enti competenti un appello affinché venisse riesaminato il “Piano di Azione per contrastare la diffusione di Xylella Fastidiosa in Puglia”, volto all’imposizione di trattamenti fitosanitari, pericolosi per l’ambiente, l’entomofauna (api e altri insetti impollinatori) e la salute umana, unitamente all’espianto di ulivi, anche plurisecolari, e di altre piante il più delle volte sane, senza un solo sintomo di disseccamento.

A dispetto e contrariamente a quanto previsto dalla Legge sulla partecipazione popolare voluta dal Presidente Emiliano, le associazioni promotrici non hanno mai ricevuto alcuna risposta all’appello. Pertanto, il Comitato Ulivivo ha proseguito nella sua campagna di sensibilizzazione, ricevendo l’appoggio e il sostegno di ulteriori 70 associazioni e comitati, diffusi su tutto il territorio nazionale, che si vanno ad aggiungere alle prime 15 adesioni.

A più di 7 anni dall’inizio della cosiddetta “emergenza xylella” la Regione Puglia continua ad ignorare la mancanza di nesso fra il disseccamento degli ulivi in Salento e la presenza del batterio, come dimostrato da diversi studi (Scortichini e Cesari, 2019). Parimenti vengono sistematicamente ignorate tutte le pratiche e le pubblicazioni scientifiche volte alla cura e al recupero degli oliveti disseccati.

In questi anni, l’obiettivo dichiarato della lotta alla Xylella ha celato una guerra al patrimonio degli ulivi monumentali, che si vorrebbero sostituire con impianti super-intensivi di varietà brevettate.

E’ lo stesso Ministero dell’Ambiente che nel Catalogo dei Sussidi Ambientali, classifica i finanziamenti “per il rilancio del settore olivicolo nelle aree colpite da Xylella fastidiosa” come SAD, “sussidi ambientalmente dannosi” in quanto favorirebbero “una riduzione di diversità di specie esponendo le stesse a nuove epidemie in futuro”, mentre “l’obiettivo dovrebbe essere quello di diversificare in termini genetici per minimizzare il rischio futuro”.

Pertanto 85 associazioni e comitati da tutta l’Italia rinnovano l’invito al Presidente Emiliano ed agli assessori competenti a riesaminare tutte le politiche finora attuate in relazione al fenomeno del disseccamento, e denunciano con forza come l’obbligo di trattamenti fitosanitari tossico-nocivi su larga scala per l’ambiente e la salute umana (Acetamiprid e Deltametrina inseriti nella lista de “I peggiori” redatta dall’ISDE – International Society of Doctors for Environment), unitamente all’espianto di ulivi secolari e millenari (destinati alle centrali a biomasse!), e ai finanziamenti SAD per reimpianti super-intensivi possa essere definito con un solo nome: ECOCIDIO