Biblioteca comunale, dal 20 aprile riprendono i servizi gratuiti di prestito locale ed interbibliotecario

MESAGNE – Dal prossimo martedì 20 aprile, la Biblioteca comunale “Ugo Granafei” di Mesagne riattiverà alcuni servizi sospesi per consentire l’intervento di riqualificazione finanziato dalla Regione Puglia denominato “Smart-In – Community Library ” – in corso presso la sede di piazza IV novembre – e a causa delle chiusure disposte dal Governo nazionale per contenere la diffusione del virus Covid-19. A partire dalla data indicata sarà possibile effettuare il prestito locale e quello interbibliotecario secondo le modalità di seguito descritte.

Come?

Il prestito, per un massimo di 3 libri, avviene per gli iscritti alla Biblioteca tramite prenotazione e con appuntamento telefonando ai numeri 0831/732286/7/8, oppure per contatto email scrivendo all’indirizzo: biblioteca@comune.mesagne.br.it

. I cittadini non ancora iscritti possono fare richiesta per email allo stesso indirizzo allegando copia del documento di riconoscimento in corso di validità in formato jpg o pdf. Effettuata l’iscrizione, la Biblioteca provvederà ad inviare – sempre tramite mail – le istruzioni per l’attivazione dell’account dal quale sarà possibile verificare i volumi disponibili per il prestito.

I libri che potranno essere prenotati sono quelli che risultano selezionabili – agli iscritti alla Biblioteca Comunale ed a tutte le biblioteche della provincia di Brindisi – consultando il sito http://opac.provincia.brindisi.it/SebinaOpac/.do e scegliendo la voce Biblioteca Comunale “Ugo Granafei”. I libri, che dovranno essere restituiti entro 30 giorni, saranno sottoposti ad isolamento preventivo di 7 giorni, periodo in cui non potranno essere dati in prestito ad altri richiedenti. Anche i libri che si richiedono tramite il servizio interbibliotecario dovranno essere indicati tramite mail.

Dove?

Il servizio prestito è attivo, per il patrimonio attualmente disponibile, presso il punto di prelievo/restituzione presente presso la sede dell’ex Scuola media “G. Marconi” (lato via Marconi), dove l’allestimento e le modalità di consegna garantiscono la piena sicurezza degli utenti.

Quando?

I libri possono essere presi in prestito nei giorni di martedì (mattina dalle ore 9.00 alle ore I3.30 e pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30) e giovedì (dalle ore 9.00 alle ore 13.00).

Per conoscere tutte le attività della Biblioteca si invita a consultare la pagina facebook “Città che Legge – Biblioteca Comunale Ugo Granafei”.