30 Aprile 2021

Niente promozione per la Puglia, resta in zona arancione per un’altra settimana. La cabina di regia nazionale, sulla base dei contagi, ha scartato l’ipotesi di una zona gialla per la regione del presidente Emiliano.

Dal 3 maggio in area rossa la regione Valle D’Aosta.

In area arancioni le regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e la Sardegna che abbandona la zona rossa.

Le restanti in area gialla.