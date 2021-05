Brindisi riceve la qualifica di “Comune ad economia prevalentemente turistica e Città d’arte”

15 Maggio 2021

Brindisi ha ricevuto la qualifica di “Comune ad economia prevalentemente turistica e Città d’arte” ed è stata inserita nell’elenco regionale, con atto dirigenziale del Dipartimento Turismo, economia della cultura e valorizzazione del Territorio della Regione Puglia.

Una qualifica che dà prestigio e qualità al curriculum della città in vista della partecipazione ad ulteriori bandi del settore.

Per le linee guida rientrano tra i Comuni ad economia prevalentemente turistica quelli in cui è presente un sito di interesse storico-artistico inserito dall’UNESCO nella lista del patrimonio dell’umanità. Brindisi nel 2009 ha ricevuto il riconoscimento del proprio porto come “Monumento testimone di una cultura di pace”.

Inoltre tra i numerosi parametri che hanno permesso a Brindisi di ricevere la qualifica per il turismo, sulla base dei dati 2019, ci sono: la presenza turistica su popolazione residente e la capacità ricettiva. Per il titolo di città d’arte invece Brindisi soddisfa i seguenti requisiti: l’insieme di edifici o di complessi monumentali riconosciuti di notevole interesse storico e artistico; l’ampia presenza di opere d’arte singole o in collezioni; la presenza di almeno tre musei aperti al pubblico per almeno 8 mesi l’anno; la presenza di offerta di servizi culturali, quali biblioteche, emeroteche, archivi di Stato e presenza di attività culturali.

“Con la ripartenza di tutte le attività, possiamo solo fare meglio e siamo già a lavoro per far sì che turismo e cultura siano l’eccellenza della nostra economia”, dichiara il sindaco Riccardo Rossi.