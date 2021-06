Dal 9 giugno mostra fotografica “ La Puglia… in particolare”

8 Giugno 2021

L’a.p.s. “Brindisi e le Antiche Strade”, soggetto gestore del “Centro Servizi Culturali – Accademia degli Erranti”, che grazie al programma “Riusa Brindisi” ha sede in Via Giovanni Tarantini n° 35 organizza, nell’ambito delle proprie attività, la mostra fotograficadal titolo “La Puglia…in particolare” a cura di Patrizia Aversa, Fotografa e con la collaborazione di Ilaria Marsella, studentessa del Liceo Artistico-Musicale “Simone-Durano”.

La mostra, che gode del Patrocinio del Comune di Brindisi, verrà inaugurata il 9 Giugno alle ore 18:30presso gli spazi dell’Accademia degli Erranti in Via Giovanni Tarantini n°35 – Ex Convento delle Scuole Piee sarà aperta al pubblico dal 9 al 17 Giugno con i seguenti orari: la mattina dalle 10:00 alle 12:00 ed la sera dalle 16:00 alle 20:00.

La fotografia nel tempo di uno scatto, riassume un racconto, un pensiero onirico, un idea nella nostra mente, che sarà forse di chi poi la guarda, anzi la legge.

“La Puglia…in particolare” è questo. Un racconto fotografico che con una ventina di scatti riassume racconti, pensieri e territori della nostra bella regione.

Patrizia Aversa, fotografa non professionista, è arrivata alla fotografia attraverso un percorso più culturale che tecnico. Su territorio nazionale ha al suo attivo con ammissione in finale e pubblicazione a catalogo di 2 mostre su temi sociali promosse dalla FIAF: “La famiglia in Italia” e “Tanti per tutti” ed ammissioni ad altri contest nazionali promossi ad esempio da Fondazione con il Sud. Ha inoltre partecipato a numerosi corsi e seminari che l’hanno vista crescere dal punto di vista tecnico.

Link Evento facebook: https://fb.me/e/1LtYk1OD7