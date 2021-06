Junior Fasano, finali nazionali Youth League Under 19

8 Giugno 2021

ato effettuato nel pomeriggio di ieri il sorteggio riguardante gli abbinamenti delle Finali Nazionali Youth League Under 19, in programma in Abruzzo (a Chieti, Pescara, Montesilvano e Città Sant’Angelo), dal 10 al 13 giugno prossimi.​

Tra le protagoniste della manifestazione ci sarà l’Acqua & Sapone Junior Fasano, inserita nel girone C insieme a Tavarnelle (prima avversaria a Chieti, alle 19 del 10 giugno) e Lanzara (sfidante del secondo incontro, a Pescara, alle 12 dell’11 giugno). Alle semifinali accederanno le prime classificate dei quattro raggruppamenti, ed in particolar modo la vincente del girone C affronterà sabato 12 giugno a Chieti alle 16.30 l’omologa del girone B, nel quale figurano Malo, Cassano Magnago, Molteno ed Halikada. Completano il quadro nel gruppo A Camerano, Merano, Sassari e Pressano, e nel gruppo D Carpi, Palermo e La Spezia. Finalissima fissata per domenica 13 giugno alle 17.30 sempre a Chieti, con il match che assegnerà il trofeo preceduto sin dal giorno precedente dalle finali di consolazione per i piazzamenti dal terzo gradino del podio in giù.

<<Siamo stati fortunati ad essere sorteggiati nel girone da tre squadre– dichiara il tecnico della formazione biancazzurra Giuseppe Crastolla– ma allo stesso tempo dobbiamo farci trovare al 100% già dalla prima partita in quanto, in questa tipologia di girone, se ne sbagli una,sei praticamente fuori. Ci stiamo allenando tanto e bene e non vediamo l’ora che arrivi il momento di esordire>>.

Sulla stessa lunghezza d’onda il capitano della spedizione, Daniele Vinci: <<Pur non conoscendo perfettamente i nostri avversari, siamo consapevoli di dover prestare la massima attenzione per accedere alle semifinali. Siamo consci della nostra forza e sappiamo di poter lottare per obiettivi importanti, nel massimo rispetto di ogni formazione giunta a queste Finali Nazionali. Ci sarà infatti grande bagarre in tutti i gironi, specie nel gruppo A dove ci sono le forti Merano e Pressano, che si sono già contese il titolo regionale, e certamente in questa manifestazione non mancherà lo spettacolo>>.

L’intera kermesse sarà trasmessa gratuitamente in diretta streaming sui canali della FIGH, con il sito ufficiale di riferimento che è il seguente: http://www.figh.it/finals-2021.html.