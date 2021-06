8 Giugno 2021

Sono 2.655.870 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 93,6% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 2.837.585).

Nella Asl di Brindisi sono circa 3.700 le somministrazioni di ieri, per la maggior parte prime dosi per fasce di età. Negli ultimi cinque giorni le dosi erogate sono 18.600. Il Servizio di Igiene e Sanità pubblica è impegnato nel controllo delle liste dei fragili per assicurarsi che tutti gli utenti in condizione di vulnerabilità siano stati contattati per la vaccinazione. Proseguono ogni giorno le vaccinazioni con seconde dosi a cura dei medici di medicina generale: nella giornata di sabato 12 giugno in programma 1.900 somministrazioni dei medici di famiglia.