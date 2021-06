«Strada per strada», dalla Regione 850mila euro per strade, marciapiedi e piazze di Fasano

17 Giugno 2021

Quasi 850mila euro per risistemare strade, marciapiedi e piazze in tutto il territorio di Fasano. Per la precisione è di 846mila il finanziamento ottenuto dal Comune nell’ambito di «Strada per strada», l’iniziativa messa in atto dalla Regione Puglia che ha ripartito circa un milione di euro tra tutti i 257 Comuni della regione.

«Grazie a questa importante somma potremo aggiungere un altro tassello alla manutenzione delle strade di tutto il territorio fasanese e dei marciapiedi che necessitano di interventi – dice il sindaco Francesco Zaccaria –. Potremo così continuare ancora il lavoro di questi anni, un lavoro costante di rifacimento e di costruzione di nuove vie non solo a Fasano ma anche in tutte le frazioni. Il finanziamento ci consentirà anche di intervenire sulle barriere architettoniche consentendoci di realizzare strade a misura di tutti, sicure e senza ostacoli che possano essere attraversate da tutti in autonomia. Un altro passo importante per una Fasano sempre più vivibile, moderna, senza barriere e che cammina sulla strada del rinnovamento: la strada giusta».

A partire dalla pubblicazione dell’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, i Comuni avranno 5 mesi di tempo per presentare uno o più progetti che, a pena di inammissibilità, siano esecutivi, quindi immediatamente cantierabili. Dall’ammissione al contributo regionale, i Comuni avranno 6 mesi per indire le gare e aprire i cantieri e successivi altri 6 mesi per completare i lavori e rendicontare le spese alla Regione. All’inizio dei lavori, la Regione Puglia trasferirà ai Comuni il 70% delle risorse riconosciute, il restante 30% sarà trasferito alla conclusione.

«Procederemo subito alla realizzazione dei progetti e all’espletamento di tutti gli atti necessari per poter subito partire con l’indizione della gara – dice il primo cittadino – in questo modo rispetteremo i tempi stabiliti secondo le intenzioni della Regione Puglia che vuole terminare il ciclo di opere entro la fine del prossimo anno».

I 100 milioni di euro sono stati ripartiti integrando due criteri oggettivi ponderati: il numero di abitanti al 1° gennaio 2020 ha pesato per il 55%, la superficie territoriale comunale per il 45%.