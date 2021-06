Perde documenti e contanti, migrante li ritrova e li consegna ai carabinieri

19 Giugno 2021

Trova una pochette con all’interno contanti e documenti e la consegna alla caserma dei Carabinieri di Brindisi.

Dovrebbe essere la normalità, ci piacerebbe raccontare ogni giorno storie a lieto fine, ma sommersi da notizie di cronaca, vogliamo dare spazio ad un episodio di lealtà, riservatezza e grande onestà.

Un giovane migrante , in sella alla sua bici, nella tarda serata di ieri – venerdì 18 giugno – trova nei pressi di piazza Sapri , al rione Santa Chiara, una pochette con all’interno documenti, carta di credito e contanti, ma vista l’ora tarda (circa le 23) decide di far rientro.

Non appena sveglio, questa mattina- sabato 19 giugno – sempre in sella alla sua inseparabile bici, decide a colpi di pedalate di raggiungere la caserma, lascia quanto ritrovato poche ore prima e in gran silenzio va via.

Nell’immediato, i militari contattano la legittima proprietaria che, lusingata dal nobile gesto, vuole conoscere e ringraziare personalmente quel brav’ uomo.

Così, sempre in sella alla sua amica a due ruote, raggiunge la donna che vede in lui altruismo e bontà d’animo tanto da offrirgli una piccola ricompensa e un augurio per un futuro pieno di speranza e felicità.