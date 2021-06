EasyJet incrementa i collegamenti tra la Puglia e la Svizzera con la nuova rotta Brindisi – Zurigo

22 Giugno 2021

Salgono così a 8 le destinazioni nazionali e internazionali raggiungibili dall’aeroporto del Salento durante la prossima stagione estiva

easyJet, compagnia aerea leader in Europa, arricchisce l’offerta dall’aeroporto di Brindisi collegando lo scalo salentino anche con Zurigo a partire dal 20 luglio. La rotta è in vendita da oggi sul sito easyJet.com, sull’app mobile e sui canali GDS – e sarà operativa durante la stagione estiva 2021.

Con il nuovo volo verso Zurigo – disponibile con 3 frequenze settimanali, il martedì, il giovedì e il sabato – aumenta l’offerta da e per la Svizzera (la compagnia collega già lo scalo con Basilea) e salgono a 8 le destinazioni, nazionali e internazionali, raggiungibili dai passeggeri in partenza dall’aeroporto di Brindisi.

La rotta Brindisi – Zurigo, si aggiunge ai nuovi collegamenti per questa estate, annunciati recentemente dalla compagnia. Nei mesi estivi, la compagnia collegherà l’aeroporto di Brindisi anche con Milano Linate e Venezia. Da Venezia sarà invece possibile volare anche verso Cefalonia, Rodi e Santorini in Grecia e verso Ibiza in Spagna. Da oggi, inoltre saranno in vendita anche i voli tra Milano Bergamo e Malaga e tra Olbia e Barcellona.