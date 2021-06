Vicenda Jindal Brindisi, l’impegno delle strutture regionali a dar seguito ad attività di propria competenza

26 Giugno 2021

In merito alle recenti notizie apparse sulla stampa riguardo il programma di investimenti di Jindal per Brindisi, il Dipartimento Ambiente della Regione Puglia condivide la preoccupazione delle associazioni dei lavoratori e del mondo produttivo a tal punto che conferma il forte impegno delle strutture regionali nel dar seguito alle attività di propria competenza in tempi ragionevoli, anche in riferimento alle valutazioni delle istanze di accesso alle misure di finanziamento alle imprese gestite da Puglia Sviluppo.

Nel caso specifico della Società Jindal Film Brindisi è appena il caso di ricordare che le attività di valutazione hanno subito dei rallentamenti dovuti a degli approfondimenti necessari di concerto con Puglia Sviluppo. L’istruttoria da parte degli uffici della Sezione Autorizzazioni Ambientali è stata evasa ed è attualmente sottoposta all’attenzione di Puglia Sviluppo per il proseguo dell’istruttoria di finanziamento.