Tramonto al Castello, il 5 luglio la rievocazione “Bombardate il vascello Genereux”

3 Luglio 2021

Nell’ambito del progetto “Conoscenza, educazione e fidelizzazione alla bellezza: un percorso per la valorizzazione del Castello Alfonsino”, curato dall’Aps Le Colonne in collaborazione con il Segretariato regionale del Mic per la Puglia e con la Soprintendenza ABAP Brindisi Lecce, lunedì 5 luglio alle ore 18:30 si svolgerà l’iniziativa culturale “Bombardate il vascello Genereux”.

La vicenda, che sarà rievocata nello splendido scenario del Forte al tramonto, riguarda lo scontro a fuoco avvenuto il 9 aprile 1799 nelle acque del porto di Brindisi. I protagonisti furono da un lato l’ammiraglio francese Lejoille,comandante del vascello Genereux, dall’altra il controrivoluzionario di origini corse Boccheciampe, giunto a Brindisi rocambolescamente. Sullo sfondo ci sono le guerre che Napoleone conduceva in Europa e in Egitto, durante le quali anche la nostra città fu oggetto di un tentativo di conquista. Il finale fu tragico per entrambi i protagonisti e in qualche modo anche per Brindisi. Chi vuole sapere come andò a finire, venga alla serata speciale al Forte a Mare.

Per info e prenotazione obbligatoria contattare il numero 3792653244 oppure inviare una mail all’indirizzo: segreterialecolonne@gmail.com

Per seguire ogni novità riguardante il Castello Alfonsino visita la pagina Facebook “Forte a Mare” e la pagina Instagram “Forte_a_mare”