“Greenpeace ha scelto Brindisi per raccontare la storia di noi brindisini che da anni (troppi) respiriamo pericolosi gas inquinanti”

9 Luglio 2021

Greenpeace Italia si trova nel porto di Brindisi per la tappa conclusiva in barca a vela del viaggio “Difendiamo il mare”. Una ricerca scientifica sullo stato di salute del mare Adriatico dalle Marche alla Puglia in collaborazione con il CNR-IAS di Genova e l’Università Politecnica delle Marche.

A portare il saluto dell’amministrazione il sindaco Riccardo Rossi e il presidente del Consiglio comunale Giuseppe Cellie.

“Ci hanno raccontato delle enormi quantità di plastica presenti nel nostro mare ma anche della natura che resiste con la sua bellezza e i paradisi di biodiversità – dichiara il sindaco -.

Mi hanno chiesto di raccontare il punto della situazione rispetto al nostro impegno per ottenere la rete di monitoraggio interna ed esterna all’aria del Petrolchimico.

La nostra richiesta presentata insieme alla Regione Puglia e supportata dai dati dell’Arpa, è stata respinta dal Ministero dell’Ambiente. Per questo abbiamo presentato ricorso al Tar che ha fissato l’udienza per il 14 dicembre 2021, ora siamo in attesa del responso.”

“Greenpeace ha scelto Brindisi – prosegue il presidente Cellie – per raccontare proprio dove nasce la plastica e la storia di tutte e tutti noi brindisini che da anni (troppi) respiriamo quotidianamente pericolosi gas inquinanti, come il benzene. L’emergenza climatica non è una fatalità ma il risultato di un modello di sviluppo che va cambiato a partire dalle nostre abitudini quotidiane.

Grazie a Greenpeace per l’attenzione che da tanti anni riserva alla nostra città.”