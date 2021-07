«Notti al Casale», eventi di gusto nella nuova cornice di Casale Cardone

15 Luglio 2021

Dopo la serata inaugurale di sabato scorso appuntamento il 17 luglio alle 21.00 con Beppe Delre

Sotto le stelle del cielo di Puglia tra cibo d’eccellenza e musica d’autore per incantevoli notti d’estate all’ombra di una delle strutture più belle del territorio di Fasano.

Casale Cardone, in località Canale di Pirro (strada Gravina della Pergola), sabato 10 luglio ha aperto le sue porte in una veste rinnovata che ha recuperato il fascino dalla masseria mantenendone inalterato il valore storico. La serata inaugurale ha segnato l’inizio di una nuova era per la struttura.

Dalla suggestiva aia in pietra, che in altri tempi veniva usata per la ventilazione dei cereali, allo scenario verde dei 50 ettari di bosco che lo circondano, Casale Cardone è costituito da una parte più antica che ha anche un particolarissimo insediamento di trulli e una zona più recente in pietra abbracciata da maestosi alberi della macchia mediterranea. C’è pure un’antica via interpoderale recuperata e riqualificata, che è stata soprannominata la strada della felicità perché passeggiare e attraversarla infonde serenità.

In questa fantastica cornice si celebreranno le «Notti al Casale», eventi di gusto in programma a partire da sabato prossimo. Il 17 luglio si parte con la cena concerto (inizio ore 21.00) con protagonista Beppe Delre, tra swing, Frank Sinatra e Michael Bublé.

Giuseppe Delre swings Frank Sinatra & Michael Bublè è un concerto dedicato alla figura dei crooners che hanno portato al successo i grandi temi dei songwriters degli anni 40, 50 e 60 americani.

Per l’evento Giuseppe Delre ha operato una selezione di brani fra cui “I’ve Got You Under My Skin”, “Night And Day”, “I Get A Kick Out Of You”, “My Way”, “The Lady Is A Tramp”, “Come Fly with me”, “Over the Rainbow” e molti altri brani ormai considerati veri e propri evergreen.

Tale progetto risulta essere un viaggio itinerante ricco di colori e sfumature coinvolgenti. Vincitore agli Italian Jazz awards 2010 nella categoria Best jazz Singer e già premiato come Best Crooner 2009, il vocalist pugliese ci accompagnerà nelle atmosfere di Broadway con arrangiamenti raffinati e di pieni di swing.

La formazione di quartetto (voce, piano, contrabasso e batteria)

Beppe Delre: vocalist – Michele Campobasso: piano – Giampaolo Laurentaci: contrabbasso

Fabio Accardi : batteria.

Cantante, compositore e didatta Beppe Delre porta le note della sua musica in Italia e all’estero, è docente al conservatorio di Monopoli, è stato premiato come miglior crooner 2009 ed è vincitore del premio Best jazz singer 2010 agli Italian Jazz Awards 2010.