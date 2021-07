Vaccini, in provincia di Brindisi il 43, 9% ha completato il ciclo

19 Luglio 2021

Sono 4.257.098 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.05 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 94,6% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, pari a 4.499.749).

Proseguono le vaccinazioni nella Asl di Brindisi con oltre 3.400 vaccinazioni al giorno. La copertura vaccinale con la prima dose nella fascia di età 20-29 è pari al 37,4%, per quella 30-39 è al 51,7, per la fascia 40-49 al 65,8, per la fascia 50-59 al 76,5%.

È pari all’85,7% per le persone da 60 a 69 anni, al 90% per quelle da 70 a 79 anni e al 91,4 per gli over 80.

La media è del 65,8% con la prima dose e del 43,9 con il ciclo completo.