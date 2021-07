Leoci (Con Emiliano) sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia

20 Luglio 2021

“Si è insediata stamani la Commissione regionale di studio e di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia. Una Commissione speciale, di grande importanza per la nostra terra, per la quale abbiamo votato le cariche elettive all’unanimità e con grande serenità.

Ringrazio i colleghi per aver espresso il mio nome quale Segretario della Commissione, il mio augurio va al neo eletto Presidente Renato Perrini (FdI) e alla Vice Presidente Debora Ciliento (PD). Con spirito di dovere e responsabilità cercheremo di proseguire il lavoro iniziato da tale Commissione nella passata Legislatura.

E’significativo dare vita a un organismo sullo studio della criminalità organizzata all’indomani dell’anniversario della morte del giudice Borsellino. Noi tutti siamo chiamati a ricordare e seguire l’esempio di grandi servitori dello Stato quali Falcone, Borsellino e i loro uomini di scorta. Per quanto nelle mie possibilità mi impegnerò affinché i lavori e i temi della Commissione siano divulgati tra i giovani in modo più semplice e costruttivo possibile”.