Lega Puglia: “Salvaguardare Gazzetta Mezzogiorno, patrimonio dell’informazione per Puglia e Sud“

La Gazzetta del Mezzogiorno è un patrimonio per l’informazione della Puglia e di tutto il sud, che va salvaguardata con ogni mezzo possibile in queste ore complicate. La situazione purtroppo è drammatica e serve il massimo impegno da parte di tutti i soggetti in campo affinché si possa risolvere in maniera positiva una crisi che ormai va avanti da troppo tempo. Auspichiamo che gli organi preposti alla procedura adottino in via d’urgenza tutti i provvedimenti utili ad evitare l’interruzione delle pubblicazioni già nelle prossime ore, in maniera tale da poter poi guardare al futuro con maggiori solidità e certezze”.

Lo dichiarano i parlamentari pugliesi della Lega: la deputata Anna Rita Tateo, il senatore Roberto Marti ed il Sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso