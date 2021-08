A Campo di Mare la seconda edizione del gala “Sport e territorio” premio all’impegno sportivo

4 Agosto 2021

Si terrà giovedì prossimo, 4 agosto, sul Piazzale Lungomare Adriatico di Campo di Mare (marina di San Pietro Vernotico), la seconda edizione del gala “Sport e territorio”, premio all’impegno sportivo, organizzato dal Comitato regionale Puglia del CSAIn (Centri Sportivi Aziendali e Industriali), Ente di promozione sportiva, fondato in Confindustria nel 1954 e riconosciuto dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico).

Il CSAIn è anche un Ente di promozione sociale riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell’Interno, ed è entrato a far parte del Forum del Terzo Settore con lo scopo di promuovere le attività sportive, culturali, assistenziali e ricreative del tempo libero.

Nel corso della serata (inizio ore 20.30), fortemente voluta dal presidente regionale Angelo Solazzo, saranno premiati dirigenti, atleti e società sportive che hanno dimostrato nell’arco dell’anno il proprio impegno allo sviluppo e alla promozione del messaggio sportivo, oltre ai risultati.

Per l’occasione il CIP (Comitato Italiano Paraolimpico) ha deciso di consegnare, nella serata di gala del CSAIn, anche le Stelle al Merito Sportivo ai delegati provinciali, ai dirigenti societari e agli atleti che si sono maggiormente distinti nelle diverse discipline.

Non sarà solo una festa dello sport, con intervalli di spettacolo di danza e musica leggera, ma sarà una serata importante per la firma pubblica, davanti ai cittadini, di un protocollo d’intesa fra Comune di San Pietro Vernotico, CSAIn Puglia e CIP Puglia per la promozione del territorio attraverso le attività sportive.

La manifestazione sarà presentata dal giornalista Fabrizio Caianiello.